В 2020 году производители по всему миру выпустят 235 млн 5G-смартфонов

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В 2020 году производители смартфонов поставят на мировой рынок 235 млн смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, прогнозирует аналитическая компания Trendforce. С учетом того, что объем всего смартфонного рынка ожидается на уровне 1,24 млрд устройств, 5G-модели должны занять на нем около 19%, передает DailyComm
Ранее с похожим прогнозом выступила и компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), выпускающая чипы для ведущих производителей смартфонов. Тайваньский чипмейкер считает, что новый стандарт сотовой связи будут поддерживать около 17-19% новых смартфонов, выпущенных в 2020 году.
В Trendforce отмечают, что китайские бренды опережают своих конкурентов из других стран в плане 5G-стратегии. В первой половине 2020 года производители из Китая поставили три четверти от суммарного количества 5G-смартфонов. Прогноз Trendforce предусматривает, что по итогам всего года четыре из шести лидирующих 5G-брендов будут родом из Китая.
Компания Huawei, которая под действием американских санкций сместила фокус на свой внутренний рынок, прочно обосновалась на первом месте. По оценкам Trendforce, китайский вендор выпустит в 2020 году около 74 млн 5G-смартфонов (31% от мирового показателя).
Apple только готовится представить свои первые iPhone, поддерживающие сети пятого поколения, но аналитики верят, что Apple станет вторым по величине производителем на данном рынке с долей 30%. Предполагается, что в 2020 году компания выпустит около 70 млн 5G-аппаратов.
Вклад Samsung прогнозируется на уровне 29 млн 5G-смартфонов – это 12%-ная доля.
Далее в рейтинге разместятся Vivo, Oppo и Xiaomi. Эти компании поставят 21, 20 и 19 млн 5G-телефонов, с учетом чего их рыночные доли будут колебаться в районе 9-8%.
Прогноз предусматривает, что 5G-устройства других производителей за пределами первой шестерки займут на мировом рынке не более 2%.
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