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Украина подписала с Еврокомиссией соглашение, по которому получит 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Украина подписала с Еврокомиссией соглашение, по которому получит 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Украина подписала меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией, в рамках которого сможет получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что 1,2 млрд евро — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках программы макрофинансовой помощи для 10 стран, которая направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

Соглашение подписали во время рабочего визита в Брюссель премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко и руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Пакет финансовой помощи составляет всего 3 миллиарда евро. Из них 1,2 миллиарда должна получить Украина, остальные — Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония и Тунис.

Средства выделяют странам для «смягчения негативных социально-экономических последствий кризиса с одновременным сохранением финансовой стабильности государства». Средства будут предоставляться несколькими траншами на «очень выгодных условиях», а погасить этот заем страны-партнеры ЕС должны будут в течение 15 лет.

Ранее в Офисе президента сообщили, что средства Украина получит двумя траншами по 600 миллионов евро.

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС станет дополнительным источником бюджетной поддержки к уже согласованной программе в размере, из которого Украина ожидает получить еще 500 миллионов евро.

По материалам hromadske.tv
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