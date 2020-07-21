Илон Маск предлагает транслировать музыку прямо в мозг (фото)

Компания Илона Маска Neuralink объявила о разработке мозговых имплантатов, которые избавят человечество от необходимости носить наушники. Вторая особенность специальных чипов, внедренных в мозг в том, чтобы помочь людям избавиться от таких заболеваний как шизофрения и деменция. Ранее в этом месяце генеральный директор Tesla и SpaceX дразнил публику в Twitter загадочной серией постов, где он намекал о разработке некоторой формы слияния человека и компьютера в симбиозе с искусственным интеллектом.

Neuralink был создан техническим предпринимателем еще в 2016 году. Но о самой компании пока мало что известно. За последние четыре года Илон Маск поделился лишь небольшой порцией информации о работе предприятия. В ноябре 2019 года он рассказал Лексу Фридману, что целью Neuralink является разработка интерфейса мозг-компьютер, который мог бы помочь людям с заболеваниями мозга.



Фото: Express

Позже на научном сайте bioRxiv была опубликована статья об интегрированных интерфейсах мозг-машина. В документе описываются первые шаги к высокоскоростным интерфейсам мозг-машина, которые могут помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. Илон Маск заявил, что его чипы Neuralink смогут переучивать части мозга, чтобы помочь людям побороть затяжные депрессии.



Устройство для вживление устройства в мозг человека. Фото: TechSpot

Как видим, главная задача новой технологии – скорее помочь человечеству избавиться от серьезных заболеваний головного мозга, а трансляция музыки без наушников оказалась просто побочным “бонусом”.

По словам Илона Маска, имплантация чипа Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. Устройство будет напоминать швейную машину, которая будет буквально “прошивать” мозг и устанавливать чип на определенную глубину для интеграции с нейронами.