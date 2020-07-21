TikTok наймет в США еще 10 тысяч сотрудников

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Китайский сервис обмена короткими видеосообщениями TikTok намерен в ближайшие три года нанять в США еще 10 тысяч сотрудников.
Об этом пишет CNBC.
Компания планирует расширять штат, несмотря на возможный запрет сервиса на территории США. Всего с начала 2020 года штат TikTok в Соединенных Штатах вырос с 500 до 1,4 тыс. сотрудников.
«В 2020 году TikTok в три раза увеличила количество сотрудников в США, и мы планируем создать еще 10 тыс. рабочих мест в ближайшие три года», – сообщил представитель TikTok в комментарии изданию.
По мнению главы маркетингового агентства Fanbytes Тимоти Арму, таким образом TikTok пытается зарекомендовать себя как работодатель в США.
«Чем больше к ним будут относиться как к американскому работодателю, тем лучше», – рассказал он в комментарии CNBC.
Крупнейшие американские офисы TikTok расположены в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и Флориде.
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