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В Укрзализныце заинтересовались швейцарскими поездами

В Укрзализныце заинтересовались швейцарскими поездами

АО “Укрзализныця” обсудило с представителями швейцарской компании Stadler возможность привлечения электропоездов и дизель-поездов.

Об этом сообщил и. о. председателя правления компании Иван Юрик во время встречи с представителями бизнеса и производителей подвижного состава Швейцарской Конфедерации, информирует пресс-служба Укрзализныци.

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«Поезда этого производителя уже положительно зарекомендовали себя на широкой колее. В частности, поезда производства этой компании успешно используются белорусской железной дорогой для организации городской электрички и региональных перевозок. Мы заинтересованы в сотрудничестве со Stadler, но пригородные перевозки являются для “Укрзализныци” сверхубытьчными. Поэтому мы стараемся прийти к европейской модели приобретения подвижного состава и предлагаем органам государственной власти рассмотреть финансирование за счет бюджетных средств», — подчеркнул Иван Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler также могут быть задействованы для реализации проекта Kyiv City Express — городской электрички Киева.

«Важным элементом в реализации программы обновления подвижного состава проекта Kyiv City Express должно стать участие в ее финансировании местной власти города Киева и государственного бюджета, поскольку эта услуга предоставляется населению государством. Сейчас мы ведем переговоры со всеми причастными органами государственной власти, чтобы как можно быстрее запустить этот проект», — отметил глава Укрзализныци.

Во встрече со швейцарской стороны приняли участие представители Посольства Швейцарии в Украине, Швейцарского Федерального Института технологий, руководители Optima Nexus, Stadler Rail, Axpo.

По материалам УКРИНФОРМ
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