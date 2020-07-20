НБУ ухудшил прогноз падения экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 6,0%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%.

“Самое глубокое падение осталось позади – во втором квартале. Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление. Смягчение карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже докризисной, однако демонстрирует признаки стабилизации. Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление”, – сообщают в Набцанке.

Также сообщается, что темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

“Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды. Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и впредь будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Медленный выход из кризиса других стран, в том числе и наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики”, – объясняет регулятор.

В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление.

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В 2021-2022 годах украинская экономика продолжит восстановление и будет демонстрировать рост около 4% благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление.

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