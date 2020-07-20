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Lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

Lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетом

Оператор мобильной связи lifecell запустил новую линейку тарифных планов для индивидуальных абонентов, что обслуживаются на условиях предоплаты. Половина из них включает в себя безлимитный мобильный интернет, от 250 до 5 тыс. минут звонков плюс безлимитные звонки на номера lifecell после использования пакетных минут.

Как сообщила пресс-служба оператора.

Где действуют пакеты услуг. Пакеты услуг (дневной и четырехнедельный) тарифных планов “Просто Лайф”, “Смарт Лайф”, “Свободный Лайф” и “Platinum Лайф” действуют по всей территории Украины.

Пакеты услуг “Дневной” и “4-недельный” тарифных планов “Просто Лайф.Регион” действуют на территории Донецкой и Луганской (кроме неподконтрольных территорий), Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей и в некоторых районах других областей Украины. В случае использования пакета услуг за пределами территории действия, начиная со следующего дня, взимается плата размером 5 грн/день.

“В новых пакетах услуг содержится от 250 до 5 тыс. минут на номера всех мобильных операторов по Украине, а в некоторых тарифных планах – и на сеть фиксированной связи”, – говрит руководитель маркетингового департамента lifecell Вадим Приходько.

Начиная с 23 июля 2020 года будет прекращена возможность перехода (миграции) существующих абонентов на условия обслуживания тарифных планов “Лайфхак”, Platinum, “4 Безлимита”, “Жара GO”, “Жара GO PLUS”, а также возможность подключения новых абонентов к тарифным планам “ВiP Жара” и “ВiP Жара Плюс”.

Стоимость и условия этих тарифных планов остаются без изменений.

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2019 года компания получила 1,114 млрд грн чистого убытка, что на 14,4% меньше, чем в 2018 году, выручка оператора при этом увеличилась на 13,6% – до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4%, до 3,243 млрд грн.
  • Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

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По материалам Finance.UA
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