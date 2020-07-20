Вступили в силу изменения в избирательный кодекс

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Законопроект по совершенствованию избирательного законодательства отныне вступил в силу.
22 июля законопроект №3485 о внесении изменений в Избирательный кодекс подписал Президент Зеленский, после чего в тот же день он был опубликован в официальной газете ВР “Голос Украины”. Как отмечается в проекте закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Цель проекта закона – устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификация для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечение устойчивости демократических принципов и процедур в Украине.
Депутаты предлагают внести изменения во все книги избирательного кодекса.
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