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Вступили в силу изменения в избирательный кодекс

Вступили в силу изменения в избирательный кодекс

Законопроект по совершенствованию избирательного законодательства отныне вступил в силу.

22 июля законопроект №3485 о внесении изменений в Избирательный кодекс подписал Президент Зеленский, после чего в тот же день он был опубликован в официальной газете ВР “Голос Украины”. Как отмечается в проекте закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Цель проекта закона – устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификация для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечение устойчивости демократических принципов и процедур в Украине.

Депутаты предлагают внести изменения во все книги избирательного кодекса.

  • Планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
  • В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз – в последнее воскресенье октября.

Справка Finance.ua:

  • 16 июля Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины.
По материалам Finance.UA
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