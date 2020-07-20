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Гостиницу "Днепр" купили украинские айтишники

Гостиницу "Днепр" купили украинские айтишники

Победителями в аукционе за гостиницу “Днепр” стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые собираются превратить его в уникальный киберспортивный отель.

Об этом заявил IT-предприниматель и киберспортсмен Александр Кохановский на своей странице в Facebook.

По его словам, они с единомышленниками еще несколько лет назад задумывали крупный инфраструктурный киберспортивный проект.

По замыслу, это должна быть целая экосистема с современной многофункциональной киберспортивной ареной для всеукраинских и международных турниров, объединяющая ключевых игроков киберспортивного рынка.

Кохановский отмечает, что “Днепр” – первая часть будущего масштабного проекта, и, кроме атрибутов топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), у “Днепра” будут и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.

Предприниматель подчеркнул, что такой проект – это огромный мировой рынок и большие возможности для Украины.

“Вы знаете, что я всю жизнь представлял Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны, поэтому пора представить Украину миру киберспорта”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • 15 июля отель “Днепр” был продан за 1 млрд 111 111 млн 222,22 гривен ООО “Смартленд”.
По материалам РБК-Украина
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