Гостиницу "Днепр" купили украинские айтишники

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Победителями в аукционе за гостиницу “Днепр” стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые собираются превратить его в уникальный киберспортивный отель.
Об этом заявил IT-предприниматель и киберспортсмен Александр Кохановский на своей странице в Facebook.
По его словам, они с единомышленниками еще несколько лет назад задумывали крупный инфраструктурный киберспортивный проект.
По замыслу, это должна быть целая экосистема с современной многофункциональной киберспортивной ареной для всеукраинских и международных турниров, объединяющая ключевых игроков киберспортивного рынка.
Кохановский отмечает, что “Днепр” – первая часть будущего масштабного проекта, и, кроме атрибутов топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), у “Днепра” будут и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.
Предприниматель подчеркнул, что такой проект – это огромный мировой рынок и большие возможности для Украины.
“Вы знаете, что я всю жизнь представлял Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны, поэтому пора представить Украину миру киберспорта”, – добавил он.
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