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Под КГГА митингуют обманутые вкладчики банка "Аркада" (фото)

Под КГГА митингуют обманутые вкладчики банка "Аркада" (фото)

Сегодня утром, 23 июля, в Киеве у здания КГГА обманутые вкладчики банка “Аркада“ устроили митинг, требуя достроить им жилье.

Об этом сообщает народный депутат Антон Поляков.

В руках митингующие держат плакаты. Недалеко от них находятся сотрудники правоохранительных органов. Акция мирная.

Вкладчики банка “Аркада“ несколько лет назад вложили деньги в строительство многоквартирного дома в столице. Однако, потом у этого финучреждения начались проблемы. В результате, люди до сих пор не получили свои квартиры.


Фото: t.me/poliakovanton


Фото: t.me/poliakovanton

Ранее обманутые вкладчики банка “Аркада“ уже несколько раз выходили на митинги.

Например, 6 июля они собрались под зданием КГГА, а потом пошли к Офису президента. Там они соединились с митингующими горняками, и устроили объединенную акцию протеста. Некоторые митингующие зажгли файера и дымовые шашки. Акция прошла мирно, без конфликтов с полицией.

По материалам bigmir.net
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