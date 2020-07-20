Под КГГА митингуют обманутые вкладчики банка "Аркада" (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня утром, 23 июля, в Киеве у здания КГГА обманутые вкладчики банка “Аркада“ устроили митинг, требуя достроить им жилье.
Об этом сообщает народный депутат Антон Поляков.
В руках митингующие держат плакаты. Недалеко от них находятся сотрудники правоохранительных органов. Акция мирная.
Вкладчики банка “Аркада“ несколько лет назад вложили деньги в строительство многоквартирного дома в столице. Однако, потом у этого финучреждения начались проблемы. В результате, люди до сих пор не получили свои квартиры.
Фото: t.me/poliakovanton
Фото: t.me/poliakovanton
Ранее обманутые вкладчики банка “Аркада“ уже несколько раз выходили на митинги.
Например, 6 июля они собрались под зданием КГГА, а потом пошли к Офису президента. Там они соединились с митингующими горняками, и устроили объединенную акцию протеста. Некоторые митингующие зажгли файера и дымовые шашки. Акция прошла мирно, без конфликтов с полицией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят изменить налог на автоВчера, 16:04 - 29195 22
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышена3 ч. назад - 1188 12
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадииВчера, 14:03 - 4435 8
Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА Попов3 ч. назад - 368 7
Новый глава НБУ добавил в декларацию миллионы и драгоценности2 ч. назад - 434 4
В Украине хотят изменить налог на автоВчера, 16:04 - 29195 22
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадииВчера, 14:03 - 4435 8
В НБУ объяснили, что делать, когда звонят мошенники (видео)Вчера, 17:01 - 2026
В Египте все автомобили переведут на ГБО11 ч. назад - 1846
Межбанк: давление на гривну усиливаетсяВчера, 19:10 - 1686
Китай запустил первую миссию на Марс3 ч. назад - 168
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Вчера, 12:10 - 263
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 годуПозавчера, 11:40 - 325
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 4888 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2042 5