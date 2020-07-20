Под КГГА митингуют обманутые вкладчики банка "Аркада" (фото)

Сегодня утром, 23 июля, в Киеве у здания КГГА обманутые вкладчики банка “Аркада“ устроили митинг, требуя достроить им жилье.

Об этом сообщает народный депутат Антон Поляков.

В руках митингующие держат плакаты. Недалеко от них находятся сотрудники правоохранительных органов. Акция мирная.

Вкладчики банка “Аркада“ несколько лет назад вложили деньги в строительство многоквартирного дома в столице. Однако, потом у этого финучреждения начались проблемы. В результате, люди до сих пор не получили свои квартиры.



Фото: t.me/poliakovanton



Фото: t.me/poliakovanton

Ранее обманутые вкладчики банка “Аркада“ уже несколько раз выходили на митинги.

Например, 6 июля они собрались под зданием КГГА, а потом пошли к Офису президента. Там они соединились с митингующими горняками, и устроили объединенную акцию протеста. Некоторые митингующие зажгли файера и дымовые шашки. Акция прошла мирно, без конфликтов с полицией.