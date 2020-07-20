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Болгарская авиакомпания Voyage Air открывает рейсы в Украину

Болгарская авиакомпания Voyage Air открывает рейсы в Украину

Болгарская авиакомпания Voyage Air запускает рейсы между Украиной и Болгарией. Об этом пишет ЦТС.

Полеты стартуют с конца июля 2020 года.

Летать будут из Варны в Киев и Львов. Билеты на новые рейсы уже в продаже.

Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут выполняться раз в неделю – каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40.

Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля, полеты также раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны до 12:00, продолжительность полета 1:40.

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По материалам Finance.UA
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