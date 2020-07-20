Межбанк: спекулятивные атаки на гривну усилятся

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться напряженной. Несмотря на вчерашние старания Нацбанка и проведение двух интервенций на общую сумму продажи $200 млн по 27,77 и по 27,80 гривен – курс американской валюты продолжил расти как на межбанке, так и на наличном рынке.

При этом, если ранее владельцы обменников только подстраивались под происходящее на торгах и выставляли свои ценники практически аналогично межбанковским котировкам, то уже вчера они работали и “с опережением”, повышая котировки в течение дня.

Продолжил укрепляться и евро, который после решений финансового руководства стран ЕС о распределении фонда по восстановлению экономики после коронавируса на 750 млрд евро – вплотную приблизился к уровню в 1,16 доллара. Это немедленно отразилось на украинском валютном рынке и курс евровалюты уверенно перевалил через отметку в 32 гривны и пошел выше.

В четверг спекулятивные атаки на гривну усилятся. Нерезиденты продолжают выходить из гривневых ОВГЗ, что создает дополнительное давление на гривну, а спекулянты пользуются повышенным спросом на валюту и максимально задирают котировки на торгах, что быстро отражается и на наличном рынке.

Экспортеры не будут торопиться продавать всю валютную выручку, а будут это делать частями – в моменты максимального роста котировок на торгах.

Все это создает давление на гривну и единственным сдерживающим фактором сейчас остаются интервенции Нацбанка по продаже доллара, чтобы сбить ажиотаж. Регулятору и сегодня придется активно присутствовать на рынке, чтобы сдерживать раскачку котировок.

Приближение периода основных выплат возмещений НДС экспортерам также не стимулирует их активность по продаже валюты, так как многие компании стараются дотянуть до этого периода без особых распродаж своей валютной выручки на фоне роста котировок межбанка. Их логика проста – завтра будет дороже, поэтому пока покрываем свои текущие затраты в гривне лишь продавая валюту по минимуму.

Сегодня Нацбанк должен огласить свое решение по учетной ставке, что активно влияет на поведение ресурсного и опосредованно – валютного рынков. По прогнозам Finance.ua, руководство НБУ продолжит ее снижение с действующих сейчас 6% до 5,5-5% годовых как минимум.

Рынок четверга останется очень зависимым от:

1). Курсовых задач и поведения крупных местных компаний;

2). Действий спекулянтов;

3). Активности по скупке валюты нерезидентами;

4). Интервенций НБУ по продаже доллара.

Ценники интервенций Нацбанка будут главным курсовым ориентиром для участников торгов. С самого утра четверга Нацбанк уже появился на рынке и продавал доллар по 27,90 гривен.

Спекулянты продолжат работать в формате “в две стороны”, зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов по доллару и евро, а также активно играть “на повышение”.

Котировки межбанка по нашим прогнозам, на 23 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,75 – 28,15 гривен, евро – коридор 32,02 – 32,71 гривен. По нашим расчетам объем операций на межбанке составит порядка $180 млн – $250 млн при совершении до 640-760 сделок.

На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся, но после значительного роста евро за последние дни – в ближайшее время мы ожидаем определенную коррекцию кросс-курса пары евро/доллар. И кросс-курс этих валют будет находиться в коридоре от 1,1510 до 1,1620 доллара за евро. Поведение евро на международных площадках существенно повлияет и на курс евровалюты относительно гривны на украинском валютном рынке.

Из-за роста курсовой нестабильности на межбанке наличный рынок сегодня продолжит попытки игры “на повышение” с частой сменой ценников обменников в течение дня по доллару и по евро.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах:

Доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,65 – 28,25 гривен.

Евро – коридор котировок покупок и продаж 31,60 – 32,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,82 / 27,84

евро – 32,24 / 32,26

российский рубль – 0,3928 / 0,3935

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