Межбанк: давление на гривну усиливается

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — давление на гривну на валютном рынке пока только усиливается. И “заслуга” в этом в основном спекулянтов и нерезидентов, а отчасти и экспортеров.
Спекулянты просто зарабатывают на скачках котировок и сегодня их порадовал не только доллар (он вырос на 8 копеек), но и евро, который из-за укрепления евровалюты на международных рынках – подорожал при продаже на украинском межбанке сразу на 24 копейки до 32,2433/32,2695 гривен.
Нерезиденты сегодня были снова замечены на межбанке с активной покупкой доллара через СИТИбанк для вывода своих капиталов из гривневых облигаций, что добавило спроса на рынке.
Экспортеры, наблюдая за ростом курса – не спешили продавать свою валютную выручку в начале сессии, а выжидали максимально высоких котировок.Это логично с точки зрения любого продавца, который хочет продать свой товар подороже. Но это приводило к систематической нехватке предложения валюты в течение дня и создавало дополнительное давление на межбанк.
Спасать ситуацию был вынужден НБУ. Он с самого утра продавал доллар. Вначале порядка $100 млн по 27,77 гривен, а затем еще $100 млн по 27,80. Это несколько остудило накал страстей на торгах, но окончательно рынок не успокоило.
Сессия завершилась с достаточно негативным настроением участников рынка в части перспектив по гривне на ближайшее время и большинство дилеров сейчас говорит о продолжении давления на нацвалюту и завтра.
Ход торгов:
Весь день межбанк находился под давлением спроса на валюту, что и отражалось на котировках. НБУ сразу начал продавать доллар по 27,77 гривен и это удержало курс с утренних 27,74/27,77 доллар к 11 часам на уровне 27,74/27,76.
Но первых $ 100 млн оказалось явно мало и к 12 часам курс вырос до 27,78/27,80. А НБУ пришлось выходить во второй раз с долговременной продажей по 27,80. Вначале этот уровень был даже выше котировок продавцов и клиенты скупались у них, а не у регулятора, Но постепенно спрос рос, а предложение (кроме нацбанковских вторых $100 млн по 27,80) – уменьшалось.
К 13 часам курс поднялся до 27,785/27,805 и продержался в этих пределах до 14 часов. После обеда котировки замерли на отметке 27,795/27,815 гривен до момента ухода с рынка Нацбанка, но как только он ушел – курс опять пошел вверх. Завершилась сессия уровнем 27,82/27,845.
Главные события 22 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,79 / 27,81
евро – 32,23 / 32,25
российский рубль – 0,3925 / 0,3929
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1585 / 1,1587
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