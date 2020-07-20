Xiaomi выпустит недорогой смартфон Poco C3

Бренд Poco, представленный китайской компанией Xiaomi в августе 2018 года, вскоре анонсирует очередной смартфон, о чём сообщают интернет-источники. Новинка будет относиться к бюджетному ценовому сегменту.

Речь идёт об аппарате с кодовым обозначением М2006С3МІ. Предполагается, что на коммерческом рынке он дебютирует под именем Poco C3, пополнив ассортимент недорогих устройств.

В основу новинки ляжет модель Redmi 9C, анонсированная менее месяца назад. А это означает, что Poco C3 получит 6,53-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и процессор MediaTek Helio G35, который содержит восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU.

Смартфон Redmi 9C располагает 5-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тройной основной камерой с датчиками на 13, 5 и 2 млн пикселей. У Poco C3 конфигурация камер может остаться такой же или оказаться иной.

Вероятно, в оснащение готовящегося аппарата войдут 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт и мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Операционная система — Android 10.

Цена Poco C3, скорее всего, не превысит 100 долларов США.