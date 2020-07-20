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Кабмин одобрил перерасчет размера госпомощи на детей

Кабмин одобрил перерасчет размера госпомощи на детей

Кабинет Министров поддержал перерасчет государственной социальной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Правительство одобрило соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сумма такой помощи составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста.

На детей с инвалидностью, над которыми установлены опека или попечительство, – 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Постановление утверждает порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной соцпомощи.

С 1 июля назначение и выплата государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и помощи на детей одиноким матерям, у которых истек срок таких выплат в марте-июне, осуществляется только после подачи нового заявления с необходимыми документами и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов соцпомощи.

Кроме того, предполагается, что такая помощь лицам назначается и выплачивается, начиная с июля 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял изменения в правила регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет. Зарегистрировать ребенка и снять с регистрации теперь можно в электронной форме.
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По материалам Finance.UA
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