Падение промпроизводства в Украине замедлилось более чем в два раза

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Объемы промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. Это более чем в два раза меньше, чем в мае, когда было зафиксировано падение на 12,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности – падение на 9,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 6,5%.
График: Госстат
Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%.
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