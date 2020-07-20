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СЕТАМ продал имущества ПриватБанка на более чем 400 миллионов

СЕТАМ продал имущества ПриватБанка на более чем 400 миллионов

СЕТАМ за более чем три года реализовал имущества Приватбанка на 404,9 млн грн, за это время был проведен 261 успешный аукцион.

Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении Укринформа.

“Государственное предприятие «СЕТАМ» (Министерство юстиции Украины), начиная с 2017 года, реализовало имущества Акционерного общества государственного банка «ПриватБанк» на общую сумму 404 911 833 грн”, говорится в сообщении.

Был проведен 261 успешный аукцион. Дополнительно заработано для учреждения — 61 003 280 грн.

Самым дорогим проданным лотом стала нефтебаза во Львовской обл.. Она была продана за 31 920 000 грн. Лотом с наибольшим приростом цены стала нефтебаза в Житомирской области. Она была продана за 21 858 007 грн, прирост цены составил 620%. Общее повышение цены от начальной по лотам составляет 15%.

«404 млн грн заработанных для нашего партнера Приватбанка — это показатель настоящей открытой конкуренции на нашей площадке. Я уверен, что в скором будущем эти показатели увеличатся”, – подчеркнул гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.

Онлайн-аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) работает на всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы – 12,3 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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