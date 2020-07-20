СЕТАМ продал имущества ПриватБанка на более чем 400 миллионов

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СЕТАМ за более чем три года реализовал имущества Приватбанка на 404,9 млн грн, за это время был проведен 261 успешный аукцион.
Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении Укринформа.
“Государственное предприятие «СЕТАМ» (Министерство юстиции Украины), начиная с 2017 года, реализовало имущества Акционерного общества государственного банка «ПриватБанк» на общую сумму 404 911 833 грн”, говорится в сообщении.
Был проведен 261 успешный аукцион. Дополнительно заработано для учреждения — 61 003 280 грн.
Самым дорогим проданным лотом стала нефтебаза во Львовской обл.. Она была продана за 31 920 000 грн. Лотом с наибольшим приростом цены стала нефтебаза в Житомирской области. Она была продана за 21 858 007 грн, прирост цены составил 620%. Общее повышение цены от начальной по лотам составляет 15%.
«404 млн грн заработанных для нашего партнера Приватбанка — это показатель настоящей открытой конкуренции на нашей площадке. Я уверен, что в скором будущем эти показатели увеличатся”, – подчеркнул гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.
Онлайн-аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) работает на всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы – 12,3 млрд грн.
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