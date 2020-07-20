В "Нафтогазе" рассказали, как менялась цена на газ для населения за последние месяцы

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В июле цена на газ для населения по сравнению с июнем выросла на 7% или на 16 копеек.
Об этом сообщает НАК “Нафтогаз”.
“В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК „Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), возросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года”, — говорится в сообщении.
С начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива составило 53%.
Как прогнозировали аналитики Нафтогаза, цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года.
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«Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%», — резюмировал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
С января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).
Однако в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.
Следовательно, при расчете цены газа для населения на июль Нафтогаз, как и в предыдущие месяцы, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа ОГТСУ.
В итоге цена на март была на 14% ниже цены февраля, цена на апрель на 15% ниже цены марта, цена на май на 20% ниже цены апреля, а цена на июнь на 6% ниже цены мая.
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