Кабмин усовершенствовал контроль учета топлива

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Кабмин на заседании 22 июля утвердил внесение изменений в Порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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“Изменениями положения Порядка приводятся в соответствие с нормами Закона от 19 декабря 2019 года № 301 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования акцизного налога”, – говорится в сообщении.
Документ предусматривает, в частности, приведение в соответствие с законом:
Также предусмотрена возможность отражения в СЕАРП СЕ разницы объема топлива между данными бухгалтерского учета и данными Системы в следствие колебаний температур.
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