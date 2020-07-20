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Кабмин усовершенствовал контроль учета топлива

Кабмин усовершенствовал контроль учета топлива

Кабмин на заседании 22 июля утвердил внесение изменений в Порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Изменениями положения Порядка приводятся в соответствие с нормами Закона от 19 декабря 2019 года № 301 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования акцизного налога”, – говорится в сообщении.

Документ предусматривает, в частности, приведение в соответствие с законом:

  • регистрации постоянных представительств, осуществляющих реализацию топлива и/или спирта этилового плательщиком акцизного налога;
  • регистрацию в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового акцизной накладной в случае изменения владельца горючего или спирта этилового находящихся в транспортном средстве;
  • регистрацию заявки на пополнение объемов остатка горючего с учетом возвращенных плательщику сумм акцизного налога.

Также предусмотрена возможность отражения в СЕАРП СЕ разницы объема топлива между данными бухгалтерского учета и данными Системы в следствие колебаний температур.

По материалам УКРИНФОРМ
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