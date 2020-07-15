Кабмин утвердил "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды"

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Кабинет Министров утвердил компанию ООО “ГК “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 июля.
“Определить общество с ограниченной ответственностью “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” сроком на три года в качестве победителя конкурса”, – говорится в документе.
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