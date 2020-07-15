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Кабмин утвердил "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды"

Кабмин утвердил "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды"

Кабинет Министров утвердил компанию ООО “ГК “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 июля.

“Определить общество с ограниченной ответственностью “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” сроком на три года в качестве победителя конкурса”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

  • 9 июля 2020 года группа Нафтогаз подала документы для участия в конкурсе на поставщика “последней надежды” (ППН).
  • Гарантированным поставщиком для населения станет поставщик “последней надежды”, однако стоимость его газа будет в 2-3 раза дороже рыночной. Об этом рассказал генеральный директор независимого провайдера энергии ETG Владимир Шведкий. Высокая стоимость услуг поставщика “последней надежды” связана с тем, что на него ложатся большие финансовые затраты и риски, прежде всего капиталоемкость и способность обеспечивать поставки газа клиентам со значительной отсрочкой платежа.
По материалам Finance.UA
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