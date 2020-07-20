Банкиры рассказали, что мешает развитию ипотеки

Среди главных факторов – отсутствие доступа к госреестрам, жесткие требования к резервированию, непрозрачности первичного рынка недвижимости и слабая защищенность инвесторов.

Об этом сообщает «Финансовый клуб в проекте «50 ведущих банков Украины – 2020».

НБУ оценивает объемы ипотеки как очень низкие: отношение ипотечного портфеля к ВВП составляет менее 1%. По данным участников рынка, только 7% сделок на рынке недвижимости проходили с привлечением кредитных средств.

«Показательно, что если три года назад более 70% новых кредитных сделок с жилой недвижимостью принадлежали к сегменту первичного жилья в рамках партнерских программ с застройщиками или девелоперами, то в 2019 году ситуация кардинально изменилась: уже более 70% новых ипотечных кредитов приходится на вторичный рынок, тогда как объемы кредитования нового жилья по партнерским программам сокращаются», – рассказывает директор по развитию бизнеса Банка Кредит Днепр Денис Михов.

Дополнительными причинами вынужденной переориентации на вторичный рынок и препятствиями для оживления ипотечного кредитования Денис Михов называет правовую неурегулированность и непрозрачность первичного рынка недвижимости. Как следствие – слабая защищенность инвесторов в новостройки и незащищенность прав кредиторов.

Директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Алексей Пузняк отмечает отсутствие механизма контроля за выполнением застройщиком обязательств (процессом строительства объектов, соблюдением норм и сроков ввода в эксплуатацию). В результате банки сталкиваются, например, с изменением адреса при вводе домов в эксплуатацию.

“Строительный адрес отличается от фактического, что позволяет заемщикам и недобросовестным застройщикам продавать квартиру третьим лицам без согласия банка”, – объясняет Алексей Пузняк.

Упростить работу банков в сегменте кредитования недвижимости мог бы и онлайн-доступ к ряду госреестров: реестру актов гражданского состояния, реестру доверенностей и госреестру прав на недвижимое имущество – так же, как и нотариусам и другим пользователям с расширенными правами доступа и возможностью получать информацию в формате базы данных. «Отсутствие доступа усложняет кредитный анализ и проверку заемщиков – физических лиц», – считает Алексей Пузняк.

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Кроме того, напоминает он, банки должны обеспечить оценку размера кредитного риска по операциям кредитования на первичном рынке на уровне минимум 13,5% от сформированного портфеля, что делает ипотечное кредитование для банков убыточным.

К тому же действующие нормативно-правовые акты предусматривают рост банковских резервов в случае отсутствия физического мониторинга. Эти требования привели к тому, что ипотека не имеет заметного влияния на рынок недвижимости и кредитную активность банков.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает вполне реальным снижение процентной ставки по ипотечным кредитам до 10%.