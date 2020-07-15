Межбанк: девальвационные настроения по гривне сохранятся

Доллар продолжает расти на валютном рынке и даже активные интервенции Нацбанка пока лишь сдерживают подорожание валюты. Регулятору приходилось вчера активно “заливать” доллар на межбанке вначале по 27,69 гривен, а затем – и по 27,74 гривны, чтобы подавить спекулятивную раскачку курса.

Котировки межбанка снова росли как за счет действий нерезидентов и спекулянтов, так и из-за придерживания валюты экспортерами. Видя постоянный рост спроса и курса – экспортеры не торопятся продавать валютную выручку, чем подыгрывают спекулянтам. Кроме этого – впереди период выплат возмещений НДС и многие компании стараются дотянуть до этого периода лишь продавая валюту по минимуму.

В целом, за вторник доллар несмотря на интервенции НБУ вырос с 27,69/27,72 до 27,745/27,77.

В среду девальвационные настроения по гривне на межбанке сохранятся, а спекулянты продолжат играть на страхах иностранцев, активно выходящих из украинских облигаций и создающих этими действиями дополнительное давление на гривну. Рост котировок выгоден экспортерам и они сегодня продолжат придерживать валюту до пиковых значений курса в течение сессии и только затем продавать основные объемы.

Из позитивного для гривны можно отметить достаточно хорошие результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было продано бумаг на сумму 11,5 млрд гривен, из которых на 6,8 млрд – гривневых облигаций с доходностью 7,74% и по 10,25% годовых и на $171,4 млн с доходностью 3,39%. Основными покупателями гривневых бумаг опять были отечественные банки, а вот по валютным – были замечены как местные игроки, так и иностранцы. Судя по всему, покупатели облигаций “ставят” на снижение учетной ставки Нацбанка в ближайшие дни и стараются зафиксировать действующую доходность наперед.

Общая ситуация на межбанке сегодня для гривны не изменится. На курс сегодня продолжат давить с одной стороны – нерезиденты, которые достаточно активно выходят из украинских гривневых ОВГЗ и выводят валюту, а с другой – спекулятивные атаки на нацвалюту под новостной фон о девальвации гривны для латания дыр в бюджете, что активно поддерживается и экспортным лобби.

По нашим прогнозам – руководство НБУ продолжит удешевлять себестоимость ресурсов для банков и скорее всего снизит учетную ставку до 5,0-5,5% годовых уже на этой неделе.

Спекулянты продолжат работать в формате “в две стороны”, зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов по доллару и евро. Тем более, что кросс-курс евро доллар вчера пробил психологический порог в 1,15 доллара за доллар. Раскачка межбанка с игрой “на повышение” на фоне разговоров о девальвации гривны – лишь усилится.

Нацбанку придется снова часто вмешиваться в ситуацию на торгах в среду, чтобы сбить ажиотаж на торгах.

Котировки межбанка по нашему прогнозу на 22 июля будут находиться в пределах:

Доллар – коридор 27,65 – 27,90 гривен.

Евро – коридор 31,76 – 32,21 гривен.

На международном рынке скачки по паре евро/доллар продолжатся. И кросс-курс этих валют будет находиться в коридоре от 1,1480 до 1,1550 доллара за евро, что существенно повлияет на курс евро относительно гривны и на нашем рынке.

На момент выхода статьи – НБУ уже с самого утра выходил на торги и продал порядка $100 млн по 27,77 гривен, а теперь продает и по 27,80 гривен.

Наличный рынок сегодня будет работать не только с оглядкой на поведение межбанка, но и продолжит игру “на повышение” с частой сменой ценников обменников в течение дня по доллару и по евро.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах:

Доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,60 – 28,20 гривен

Евро – коридор котировок покупок и продаж 31,30 – 32,35 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,74 / 27,77

евро – 31,78 / 31,81

российский рубль – 0,3917 / 0,3925

Курсы валют на Межбанке

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