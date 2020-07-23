Где получить и проверить е-подпись из "Дії"

Украинцы пользуются электронной подписью из “Дії” и на платформах Минцифры 45 тыс. раз в день.

Об этом сообщило Минцифры на своей странице в FACEBOOK.

Где можно наложить КЭП на цифровые документы и проверить:

сайт Центрального удостоверяющего органа;

сайт ГП Дія, где можно восстановить сертификат КЭП онлайн;

сайт Интегрированной системы электронной идентификации ( ИСЭИ ).

С помощью электронной подписи можно:

заключать сделки;

подавать отчеты в налоговую или пенсионный фонд;

получать банковские услуги;

пользоваться государственными сервисами.

Справка Finance.ua:

Как подписать документ е-подписью на портале “Дія”:

загрузить файл подписи и файл для подписания;

подтвердить подписание;