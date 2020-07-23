Где получить и проверить е-подпись из "Дії"

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Украинцы пользуются электронной подписью из “Дії” и на платформах Минцифры 45 тыс. раз в день.
Об этом сообщило Минцифры на своей странице в FACEBOOK.
Где можно наложить КЭП на цифровые документы и проверить:
С помощью электронной подписи можно:
Как подписать документ е-подписью на портале “Дія”:
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