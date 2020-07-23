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Где получить и проверить е-подпись из "Дії"

Где получить и проверить е-подпись из "Дії"

Украинцы пользуются электронной подписью из “Дії” и на платформах Минцифры 45 тыс. раз в день.

Об этом сообщило Минцифры на своей странице в FACEBOOK.

Где можно наложить КЭП на цифровые документы и проверить:

  • сайт Центрального удостоверяющего органа;
  • сайт ГП Дія, где можно восстановить сертификат КЭП онлайн;
  • сайт Интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ).

С помощью электронной подписи можно:

  • заключать сделки;
  • подавать отчеты в налоговую или пенсионный фонд;
  • получать банковские услуги;
  • пользоваться государственными сервисами.

Справка Finance.ua:

Как подписать документ е-подписью на портале “Дія”:

  • загрузить файл подписи и файл для подписания;
  • подтвердить подписание;
  • загрузить файл с подписью.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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