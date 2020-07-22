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Маск похвастался преимуществом чипирования

Маск похвастался преимуществом чипирования

Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям “слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов”.

Он также заявил, что Neuralink “может помочь контролировать уровень гормонов”, сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как “улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги”.

Компания Neuralink была основана в 2016 году и провела только одну крупную публичную презентацию о том, как на самом деле будут работать технологии, и 28 августа ожидается получение дополнительной информации. Однако на мероприятии, которое состоялось в 2019 году, Маск сказал, что его новая фирма работает над тем, что он назвал устройством, подобным швейной машине. Маск сказал, что устройство обеспечивает прямую связь между чипом, который будет вставлен в мозг и компьютер.

Говорят, что технология может быть первоначально использована для помощи людям с заболеваниями головного мозга, в том числе с болезнью Паркинсона, но цель состоит в том, чтобы позволить людям конкурировать с передовым искусственным интеллектом.

По материалам bigmir.net
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