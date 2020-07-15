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Xiaomi анонсировала проектор Mijia с поддержкой 8K-контента

Xiaomi анонсировала проектор Mijia с поддержкой 8K-контента

Ассортимент фирменной техники Xiaomi пополнил продвинутый проектор Mijia Projector 2 Pro. Новинка получила производительный процессор с поддержкой декодирования видео в разрешении 8K и функцию автоматической фокусировки, а также мощную встроенную акустику и светодиодный элемент с хорошим запасом яркости.

Штатное разрешение Xiaomi Mijia Projector 2 Pro составляет 1080p, а с помощью программного декодирования пользователям доступны режимы для воспроизведения контента в 4К и 8K. Предусмотрена и поддержка стандарта HDR10+. Максимальная яркость, которую способен выдать светодиодный элемент новинки, составляет 1300 ANSI люмен.


Фото: gizmochina.com

Для получения оптимального качества картинки компания рекомендует использовать экран с диагональю от 60 до 120 дюймов при расстоянии до устройства 2 и 3 метра соответственно, «потолок» новинки составляет 200 дюймов. За аудиовозможности проектора отвечает пара встроенных 1,75-дюймовых динамиков мощностью 10 Вт каждый. Mijia Projector 2 Pro поддерживает технологии Miracast, DLNA и Airplay. Кроме того, новинкой можно управлять с помощью голосового помощника XiaoAI.


Фото: gizmochina.com

Благодаря фирменным режимам фокусировки TOF Non-Sensing Focus и Camera Focus проектор способен быстро настраиваться, как при включении, так и при переносе на другое место. Построен аппарат на базе 12-нм процессора Amlogic T972, объём оперативной памяти модели — 2 ГБ, встроенного накопителя — 16 ГБ. В качестве прошивки производитель выбрал фирменную Android-оболочку PatchWall, знакомую пользователям умных телевизоров Xiaomi.

По материалам 4pda
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