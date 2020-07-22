Рынок недвижимости оживился: в июне 2020 года спрос украинцев на первичку вырос на 15%

В июне-июле 2020 года инвестиции украинцев в новое жилье на начальной стадии строительства выросли на 15% по сравнению с показателями мая.

Об этом рассказала директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.

По ее словам, на середину июля около 40% всех приобретений квартир приходится на начальные стадии строительства: если готово только свайное поле или построено несколько первых этажей. Более 25% спроса сконцентрировано на объектах, строительство которых находится на “монолитном” этапе — возведения каркаса здания (от 6 до 12 месяцев).

В то же время около 20% приходится на объекты, где уже ведется обустройство инженерных сетей, монтаж стеклопакетов, фасадные работы (от 12 до 15 месяцев), а спрос на завершающих этапах строительства составляет только 15% от всего объема продаж.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие два месяца активность покупателей будет достаточно высокой. Это отразится на росте продаж на стартовых этапах строительства.

“В зависимости от экономической ситуации в стране, в том числе курса национальной валюты, а также стабильной стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ, в августе-сентябре объем инвестиций в объекты на начальных стадиях строительства в среднем по рынку может составить до 45% от всего объема продаж”, — предполагает Саакян.

Она отмечает, что более 70% от всего спроса на начальных стадиях строительства приходится на объекты новых форматов, строительство которых началось в 2020 году и не останавливалось в период карантина: это прежде всего многофункциональные жилые комплексы, объекты форматов “город в городе”, live-work-play.

В среднем по рынку рост стоимости 1 квадратного метра с момента начала строительства и до ввода объекта в эксплуатацию в объектах эконом-класса достигает 22-25%, в объектах комфорт-класса — 30%, бизнес-класса — 35%. При этом повышенный спрос на объекты новых форматов (категории комфорт+ и бизнес+) вызван именно высокой ликвидностью вложений: до 50% за весь период строительства.