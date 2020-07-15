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Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе

Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе

Верховная Рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П – 2258-д-П2 “Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Напомним, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе; а после исправления замечаний закон планируют снова проголосовать.

По материалам РБК-Украина
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