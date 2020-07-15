Марченко: Борьба с НДС-скрутками только началась

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В Министерстве финансов заявили, что Налоговая успешно борется с НДС-скрутками, но признают, что о победе говорить еще рано.
Об этом в интервью ZN.UA заявил министр финансов Сергей Марченко.
Он отметил, что видит положительную динамику по уплате НДС в госбюджет и считает это результатом борьбы с налоговыми злоупотреблениями:
“Налоговая нагрузка на НДС возросла с 2,5% в апреле-марте до 3,5%. За счет этого нам удалось увеличить поступления НДС в бюджет на 9 миллиардов за два месяца. В том числе в июне на 6 миллиардов гривен. Но это только начало, потому что Любченко заявляет о 4 миллиардах гривен потенциальных скруток”, – подчеркнул министр.
По его словам, бизнес очень гибок.
“Если сейчас у вас была скрутка с зерном и сигаретами, то в следующий раз вы найдете скрутку с зерном и яблоками. Где есть скрутка? Там, где есть продажа товаров за наличные. Там, где ни РРО, ни фискальных чеков. Там, где никто не проконтролирует. Вот вам и налоговый кредит, вот вам и продажа документов. Мы внесли изменения в систему администрирования, позволили ликвидировать основную схему, самую большую. Но все равно речь идет о сотнях тысяч операций”, – рассказал Марченко.
Он также заявил о давлении на себя и главу ГНС Алексея Любченко со стороны лиц, заинтересованных в том, чтобы НДС-схемы сохранились.
“Это неприятно, конечно, но мы готовы. Потому что если ты министр финансов, который не закрывает скрутки, то ты либо соучастник, либо глупец”, – добавил он.
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