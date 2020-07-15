Межбанк: на курс давят с двух сторон

Доллар вчера снова вырос на валютном рынке, чем продолжил тенденции конца прошлой недели. Котировки межбанка росли как за счет действий нерезидентов и спекулянтов, так и из-за придерживания валюты экспортерами. Это создавало эффект повышенного спроса на валюту в течение всей сессии 20-го июля. А курс на наличном рынке подстраивался под динамику межбанка и периодически даже играл на опережение. Особого ажиотажа рядом с обменками не наблюдалось, так как население не имеет значительных объемов наличной гривны, но спрос по наблюдениям финансистов все же постепенно увеличивается.

Официальное представление Президентом Владимиром Зеленским нового руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко и состоявшийся после этого период общения главы регулятора с журналистами дал определенный месседж рынку об основных приоритетах Шевченко на этом посту: 1) активизация кредитования реального сектора экономики под низкие проценты; 2) устранение проблемы “плохих” активов в госбанках и в банковской системе в целом; 3) контроль за инфляцией и относительная курсовая стабильность с сохранением при этом политики плавающего курса; 4) продолжение сотрудничества с международными организациями. В принципе, все эти сигналы финансовому рынку позитивны для страны и теперь основное – как новый глава НБУ будет это воплощать в реальную жизнь.

Пока же на межбанке напряженная ситуация сохранится. На курс давят с одной стороны – нерезиденты, которые достаточно активно выходят из украинских гривневых ОВГЗ и выводят валюту, а с другой – спекулятивные атаки на нацвалюту под новостной фон о предстоящей девальвации для латания дыр в бюджете.

На поведение участников рынка будут влиять:

1. Завершение клиентских бюджетных платежей. Часть запоздавших компаний продолжит закрывать свои налоговые долги перед государством и это добавит предложения валюты на рынке. Но учитывая тот факт, что даже вчера на пике бюджетных расчетов клиентов курс тем не менее вырос – это плохой знак для гривны;

2. Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и возможное новое снижение учетной ставки Нацбанка в ближайшее время. После консультаций с первичными дилерами – чиновники изменили условия сегодняшнего аукциона и предлагают без ограничений только гривневые облигации на 182 и 581 день, а также долларовые на 204 дня. Основной упор у покупателей будет явно на украинские долговые обязательств в валюте, как было и на предыдущем аукционе.

По прогнозам Finance.ua, по гривне объемы привлечения будут значительно ниже, чем покупки валютных бумаг. Новое руководство Нацбанка хочет продолжить удешевлять себестоимость ресурсов для банков и скорее всего продолжит снижение учетной ставки в ближайшие месяцы с ориентиром в 4,5%-5% годовых до конца года.

Это повлияет на поведение потенциальных покупателей гривневых облигаций. Но пока же они в основном предпочитают их выкупать у нерезидентов на вторичном рынке, где доходность выше, чем предлагает Минфин на своих первичных аукционах. И это также давит на курс;

3. Активная работа спекулянтов, продолжение колебаний по паре евро/доллар на международных рынках и действия нерезидентов.

Спекулянты продолжат работать в формате “в две стороны”, а также зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов по доллару и евро. Кроме этого, они продолжат попытки дальнейшей раскачки межбанка с игрой “на повышение” на фоне разговоров о девальвации гривны.

Нерезиденты периодически в течение дня будут выходить на торги с покупкой валюты за счет гривны от погашений предыдущих ОВГЗ, что также сработает на руку спекулянтам. Именно оперативный выкуп “дешевого” предложения позволяет спекулянтам создавать дефицит предложения валюты на межбанке и увеличивать котировки на торгах.

А колебания евро относительно доллара на международных рынках помогут спекулянтам зарабатывать еще и на существенных скачках курса евро относительно гривны.

Как и вчера, экспортеры, наблюдая рост котировок, продолжат “подыгрывать” спекулянтам, придерживая основные объемы своей валютной выручки в течение дня до момента максимальных уровней курсов на торгах.

4. Интервенции Нацбанка. Многочисленные заявления чиновников и народных депутатов о необходимости девальвации гривны подыгрывают активному “разогреву” курса и если котировки снова активно пойдут вверх стараниями спекулянтов, Finance.ua не исключает выхода НБУ с продажей доллара, чтобы сбить ажиотаж.

Судя по происходящему, Нацбанку придется достаточно часто вмешиваться в ситуацию в ближайшее время, иначе разговоры о контролируемой инфляции и стабильности валютного рынка останутся только разговорами.

Котировки межбанка по нашим прогнозам на 21 июля будут находиться в пределах:

Доллар – коридор 27,52 – 27,85 гривен;

Евро – коридор 31,35 – 31,98 гривен.

Статистика торгов вторника вряд ли превысит $190-230 млн при совершении до 520-690 сделок.

На международном рынке скачки по паре евро/доллар продолжатся. И кросс-курс этих валют будет находиться в коридоре от 1,1395 до 1,1485 доллара за евро, что существенно повлияет на курс евро относительно гривны и на нашем рынке.

Наличный рынок сегодня будет работать с оглядкой на поведение межбанка. Владельцы обменок постараются продолжить игру “на повышение” с частой сменой ценников обменников в течение дня по доллару и по евро.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах:

Доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,25 – 27,90 гривен;

Евро – коридор котировок покупок и продаж 31,05 – 31,99 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,61 / 27,63

евро – 31,52 / 31,54

российский рубль – 0,3857 / 0,3861

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