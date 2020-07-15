SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году

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Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II.
Об этом сообщили несколько источников: SpaceX в Twitter, компания Airbus, сайт Space.com
Спутник ANASIS-II изготовила компания Airbus во Франции. Аппарат Южной Кореи будет выведен на геостационарную орбиту (36 000 км).
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Через 8 минут 40 секунд после запуска многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 ее первая ступень приземлилась на платформу “Просто прочти инструкцию” в Атлантическом океане.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
В SpaceX отмечают, что Falcon 9, которая использовалась в запуске спутника Южной Кореи, 30 мая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который доставил астронавтов Дугласа Херли и Боба Бенци на Международную космическую станцию. Отметим, что уже 3 июня ракета Falcon 9, которая вывела астронавтов NASA в космос, вернулась к мысу Канаверал.
Впоследствии Маск сообщил, что обе части носового обтекателя удалось “поймать” кораблям компании.
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