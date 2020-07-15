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Курс доллара изменит цены на АЗС: прогноз экспертов

Курс доллара изменит цены на АЗС: прогноз экспертов

Минувшая неделя на топливном рынке оказалась спокойной. Хотя цены на топливо повышались, но темпы их роста упали втрое и в среднем составили менее 10 копеек на литре. Директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн считает, что на наступившей неделе повышение цен на бензины и дизтопливо продолжится, но не будет тотальным.

“С 10 по 17 июля крупнооптовые партии дизтоплива подорожали на 270 грн/т, до 19 940 грн/т, основной причиной роста стало усиление курса доллара, – анализирует Сергей Куюн. – То есть вновь добавился такой фактор, как ослабление гривни. Дизтопливо должно стоить в рознице дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы. Потенциал роста цен есть, но он будет реализовываться постепенно. В ближайшую неделю у некоторых сетей еще возможен рост до 50 коп./л”.

При этом аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на газ останутся стабильными.

“На прошлой неделе оптовая цена газа снизилась на 440 грн/т, до 18 240 грн/т. На этой неделе также ожидается падение оптовых цен. Но на розничном рынке ждем еще неделю стабильности, он не успеет отреагировать на снижение цен в опте”, – говорит Артем Куюн.

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По материалам Сегодня
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