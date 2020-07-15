Межбанк: в понедельник было жарко

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – давление на гривну на валютном рынке пока только усиливается. И заслуга в этом в основном спекулянтов и экспортеров.
Логика спекулянтов проста – есть возможность покачать курс и заработать на курсовых скачках – мы тут как тут. И в принципе для них главное – наличие движения по курсу и конечного потребителя их “разогретых” предложений.
Сложнее с экспортерами. С одной стороны – чем выше курс, тем больше они получают гривны от продажи валютной выручки и им это интереснее с финансовой точки зрения. Но с другой – рост курса у нас в стране быстро приводит к росту цен,в том числе и на импортную продукцию, которую активно потребляют сами же экспортеры. Это приводит к эффекту бумеранга и бьет по ним же самим. Инфляционный налог таким образом платят все – и бизнес, и граждане.В какой-то степени на первом этапе от этого выигрывает государство – собирает больше налогов, но этот “аттракцион” заканчивается быстро очень горьким похмельем для всех участников процесса. Поэтому значительная инфляция – бич для любой экономики. И Украина не исключение.
Сегодня курс доллара опять вырос как за счет активной спекулятивной составляющей, так и за счет тех же экспортеров. Они придерживали валюту до максимально высоких уровней, чем снова подыграли спекулянтам.
“Помогли” росту котировок и нерезиденты, которые в середине дня через СИТИбанк скупали валюту на межбанке и этим только увеличили аппетиты спекулянтов. НБУ пришлось выходить к обеду с продажей по 27,67 гривен, чтобы сбить ажиотаж.
Для дней пиковых бюджетных расчетов – такой расклад на торгах достаточно опасен для курса в дальнейшем, так как традиционно в период расчетов с государством гривна все же чувствует себя увереннее. Сегодня этого не произошло, и доллар даже при интервенции НБУ вырос на межбанке с 27,48/27,51 до 27,61/27,63 к концу дня.
Ход торгов:
Весь день межбанк находился под давлением спроса на валюту, что и отражалось на котировках. С утренних 27,48/27,51 доллар к 11 часам вырос до 27,52/27,54 гривен, а к 12 часам и до 27,61/27,63.
Крупные игроки и спекулянты снова использовали старую тактику – выкупали самые «дешевые» предложения на торгах и создавали нехватку валюты. Это дало свой эффект. К обеду котировки пошли активно вверх, а предложение почти закончилось.
Паника нарастала. Курс при продаже уходил выше 27,67 с целью как минимум в 27,70 гривен, и Нацбанку пришлось выйти на торги с продажей доллара по 27,67.
В 13:00 доллар уже чуть снизился до 27,63/27,65 гривен, и завершилась сессия постепенным снижением котировок до 27,60/27,62 гривен к 16 часам и окончательной коррекцией на отметке 27,61/27,63 к концу сессии.
Но настроения участников рынка остались негативными по перспективам нацвалюты, и все понимают, что попытки загнать курс доллара выше – завтра опять продолжатся.
Главные события 20 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,63 / 27,65
евро – 31,63 / 31,65
российский рубль – 0,43863 / 0,3867
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1447 / 1,1449
Курсы валют на Межбанке
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