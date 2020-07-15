0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1231 0

Межбанк: в понедельник было жарко

Межбанк: в понедельник было жарко

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – давление на гривну на валютном рынке пока только усиливается. И заслуга в этом в основном спекулянтов и экспортеров.

Логика спекулянтов проста – есть возможность покачать курс и заработать на курсовых скачках – мы тут как тут. И в принципе для них главное – наличие движения по курсу и конечного потребителя их “разогретых” предложений.

Сложнее с экспортерами. С одной стороны – чем выше курс, тем больше они получают гривны от продажи валютной выручки и им это интереснее с финансовой точки зрения. Но с другой – рост курса у нас в стране быстро приводит к росту цен,в том числе и на импортную продукцию, которую активно потребляют сами же экспортеры. Это приводит к эффекту бумеранга и бьет по ним же самим. Инфляционный налог таким образом платят все – и бизнес, и граждане.

В какой-то степени на первом этапе от этого выигрывает государство – собирает больше налогов, но этот “аттракцион” заканчивается быстро очень горьким похмельем для всех участников процесса. Поэтому значительная инфляция – бич для любой экономики. И Украина не исключение.

Сегодня курс доллара опять вырос как за счет активной спекулятивной составляющей, так и за счет тех же экспортеров. Они придерживали валюту до максимально высоких уровней, чем снова подыграли спекулянтам.

“Помогли” росту котировок и нерезиденты, которые в середине дня через СИТИбанк скупали валюту на межбанке и этим только увеличили аппетиты спекулянтов. НБУ пришлось выходить к обеду с продажей по 27,67 гривен, чтобы сбить ажиотаж.

Для дней пиковых бюджетных расчетов – такой расклад на торгах достаточно опасен для курса в дальнейшем, так как традиционно в период расчетов с государством гривна все же чувствует себя увереннее. Сегодня этого не произошло, и доллар даже при интервенции НБУ вырос на межбанке с 27,48/27,51 до 27,61/27,63 к концу дня.

Ход торгов:

Весь день межбанк находился под давлением спроса на валюту, что и отражалось на котировках. С утренних 27,48/27,51 доллар к 11 часам вырос до 27,52/27,54 гривен, а к 12 часам и до 27,61/27,63.

Крупные игроки и спекулянты снова использовали старую тактику – выкупали самые «дешевые» предложения на торгах и создавали нехватку валюты. Это дало свой эффект. К обеду котировки пошли активно вверх, а предложение почти закончилось.

Паника нарастала. Курс при продаже уходил выше 27,67 с целью как минимум в 27,70 гривен, и Нацбанку пришлось выйти на торги с продажей доллара по 27,67.

В 13:00 доллар уже чуть снизился до 27,63/27,65 гривен, и завершилась сессия постепенным снижением котировок до 27,60/27,62 гривен к 16 часам и окончательной коррекцией на отметке 27,61/27,63 к концу сессии.

Но настроения участников рынка остались негативными по перспективам нацвалюты, и все понимают, что попытки загнать курс доллара выше – завтра опять продолжатся.

Главные события 20 июля на межбанке:

  1. Доллар вырос с утренних 27,48/27,51 гривен до 27,61/27,63 к концу дня;
  2. НБУ выходил на рынок и продавал доллар по 27,67 гривен. По оценкам участников торгов продал не менее $40-75 млн;
  3. Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,5792 гривен, а официальный на 21 июля установлен на отметке 27,6011 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,63 / 27,65
евро – 31,63 / 31,65
российский рубль – 0,43863 / 0,3867

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1447 / 1,1449

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.