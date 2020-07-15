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Wizz Air анонсировал 17 новых маршрутов в Италию: список рейсов

Wizz Air анонсировал 17 новых маршрутов в Италию: список рейсов

Wizz Air запустит 17 маршрутов из пяти украинских городов в Италию.

Об этом свидетельствует система бронирования авиакомпании.

Шесть рейсов запустят в августе и октябре 2020 года, остальные – в летнем расписании 2021 года, которое начнет действовать в конце марта.

Маршруты из Киева будут включать шесть направлений, из Львова и Одессы – по четыре направления, из Харькова – два маршрута, из Запорожья – один.

Рейсы из Киева:

  • Болонья – с 29 марта 2021 года 3 раза в неделю;
  • Венеция (Тревизо) – с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю;
  • Катания – с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;
  • Милан (Мальпенса) – с 28 марта 2021 года 4 раза в неделю;
  • Неаполь – с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю;
  • Рим (Фьюмичино) – с 28 марта 2021 года 5 раз в неделю.

Рейсы из Львова:

  • Верона – с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;
  • Катания – с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю;
  • Милан (Мальпенса) – с 14 августа 2020 года 2 раза в неделю;
  • Рим (Чампино) – с 16 августа 2020 года 2 раза в неделю.

Рейсы из Одессы:

  • Болонья – с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю;
  • Венеция (Тревизо) – с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;
  • Милан (Мальпенса) – с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;
  • Рим (Фьюмичино) – с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю.

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Из Запорожья лоу-кост будет летать в Милан (Мальпенса) с 27 октября 2020 года 2 раза в неделю.

Из Харькова – в Венецию (Тревизо) – с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю и Милан (Мальпенса) – с 26 октября 2020 года 2 раза в неделю

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По материалам Finance.UA
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