Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократами

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Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что Нацбанк останется последовательным и пообещал коллегам, что они останутся технократами в хорошем смысле этого слова. Об этом он заявил во время своего официального представления Президентом Украины Владимиром Зеленским.
“Я сделаю все, что от меня зависит, для повышения влияния Центробанка в сфере поддержания национальной экономики Украины и повышения качества жизни украинцев. НБУ будет оставаться последовательным и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и госорганами, партнерами. Хочу вас заверить еще раз, что НБУ останется независимым институтом. Решения и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно. Обещаю, коллеги, мы останемся технократами в хорошем смысле этого слова. Это достижение предыдущих реформ должно быть нами сохранено”, – сказал Шевченко.
Также он заверил, что НБУ продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.
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