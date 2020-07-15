Банки сообщили, сколько выдали "Доступных кредитов"

В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 110 новых кредитных соглашений на общую сумму 324 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Минфине

В целом, по состоянию на 20 июля 2020 года, уже выдано 1250 кредитов на общую сумму 1,775 миллиарда гривен.

Больше всего активизируют Программу соглашения в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов. Портфель рефинансированных кредитов уже превысил миллиард гривен (1,073 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 5,6 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта.

Впрочем, спрос предпринимателей на инвестиционные кредиты, с которых Программа начиналась, остается высоким. Общая сумма заявок на инвестиционные кредиты составила 4,838 миллиарда гривен. А портфель предоставленных кредитов в рамках этого продукта Программы достиг уже 687,424 миллиона гривен.

Отрасли. Каждый второй (55%) кредит на условиях программы «Доступные кредиты 5-7-9%» получают предприятия, которые работают в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей, занятых в перерабатывающей промышленности. И 12% – бизнес в оптовой и розничной торговле.

Регионы. В региональном разрезе программы самыми активными пока являются предприниматели Харьковской, Киевской и Сумской области. Практически каждый десятый предприниматель, получивший кредит по условиям программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, имеет либо Харьковскую, либо Киевскую, либо Сумскую прописку. Немного уступили лидерам бизнесмены из Винницкой области (7% сделок).

Меньше всего кредитных соглашений по условиям программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено в Ивано-Франковской, Николаевской, Закарпатской, Донецкой и Херсонской областях (по 1% соглашений, соответственно).

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