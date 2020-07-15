Lenovo выпустит уникальный игровой смартфон (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Lenovo собирается выпустить первый в мире игровой смартфон на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 865 Plus 22 июля.
В преддверии официального представления телефона компания выпустила новые промо-изображения на своей странице Weibo.
В дополнение к официальным промо-изображениям, рендеры будущего игрового телефона также появились благодаря раннему листингу на сайте китайского ритейлера JD.com.
Фото: Комментарии
Рекламные изображения, представленные Lenovo на Weibo, демонстрируют всплывающую боковую камеру телефона и установку с двумя динамиками. Также заметно, что игровой телефон имеет четыре воздушных спусковых крючка и двойную камеру сзади. Однако, в отличие от большинства телефонов, задние камеры игрового телефона Legion расположены посередине вместе с двойной светодиодной вспышкой.
Фото: Комментарии
Смартфон имеет красные оттенки в верхней и нижней части дисплея, в то время как логотип Legion на задней панели, по всей видимости, имеет подсветку RGB, аналогично ROG Phone 2.
Фото: Комментарии
Если верить слухам, игровой телефон Lenovo Legion оснащен дисплеем FHD + AMOLED с впечатляющей частотой обновления 144 Гц. Некоторые из других характеристик флагманского игрового телефона включают двухэлементный аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт, два порта USB Type-C и 64-мегапиксельную основную камеру. Что касается программного обеспечения, скорее всего, он будет работать под управлением Android 10 с настроенной Lenovo “Легион ОС”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 15674 25
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 2910 13
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1595 11
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 2938 11
Шевченко объяснил, почему снижается курс гривны2 ч. назад - 2650 5
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 52156 3
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 15674 25
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 3020
Шевченко объяснил, почему снижается курс гривны2 ч. назад - 2650 5
Сколько получают украинские тестировщики (инфографика)Вчера, 16:06 - 2368 2
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году45 мин. назад - 21
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 2964 11
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1687 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1840 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2191