Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)

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Киевстар представляет новый тарифный план «Интернет для родителей». Он стал частью тарифов, которые Киевстар создал для абонентов от 60 лет, и в которые уже входят «Звонки для родителей».
Для кого создан тариф. Новый тариф создан для людей почтенного возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом или хотят его освоить.
«После запуска тарифа только для звонков, мы получили много положительных отзывов от людей почтенного возраста. Сейчас тарифом «Звонки для родителей» уже пользуется более 100 000 клиентов. Но были и те, кто просил более доступный по цене тариф с мобильным и фиксированным интернетом. Поэтому мы решили развивать линейку тарифов для людей от 60 лет, в которых стоимость будет меньше, чем в большинстве других коммерческих предложений», – комментирует запуск тарифа Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.
Для того чтобы подключить тариф, нужно:
• быть абонентом Киевстар в возрасте от 60 лет;
• пользоваться услугами оператора не менее 3 месяцев;
• лично посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и идентификационным кодом, чтобы оформить договор.
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