ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс

Объединенные Арабские Эмираты запустили зонд “Надежда” в рамках первой арабской миссии на Марс.

Об этом сообщает Al Arabiya

Ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартовала с японского космического центра Танэгасима.

Расстояние полета составляет около 500 миллионов километров. Преодолеть этот путь планируют за 7 месяцев.

The #UAE's #HopeMarsMission says the Hope Probe has successfully separated from the launch vehicle and the first signal from the probe was also successfully received. https://t.co/N4GZ7BPSDT pic.twitter.com/6MDeZSSajn