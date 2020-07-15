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ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс

ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс

Объединенные Арабские Эмираты запустили зонд “Надежда” в рамках первой арабской миссии на Марс.

Об этом сообщает Al Arabiya

Ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартовала с японского космического центра Танэгасима.

Расстояние полета составляет около 500 миллионов километров. Преодолеть этот путь планируют за 7 месяцев.

По материалам Економічна Правда
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