Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) показал дизайнерские решения по поездам для КП “Харьковский метрополитен”.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сами поезда будут состоять из четырех моторных и одного прицепного вагона. Длина состава будет 96,8 м. В отличие от поездов в столичном метро, пассажиры смогут переходить из вагона в вагон (через герметичные переходы).



Фото: kvsz.com

На заводе также рассказали о следующих характеристиках:

конструкционная скорость – 90 км/ч;

среднее ускорение поезда, не менее 1,2 м/с2;

среднее замедление поезда, не менее 1,15 м/с2;

назначенный срок службы вагона – 40 лет;

общая вместимость поезда (с учетом стоящих пассажиров) – 1650 человек;

количество специально оборудованных мест для людей с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников) – 2 места.



Фото: kvsz.com

На самом же деле КВСЗ борется за право на поставку восьми поездов для харьковской подземки, поскольку в начале июня в открытом международном тендере такое право получила китайская компания CRRC Tangshan. После этого завод пожаловался Европейскому инвестиционному банку, который согласился проинвестировать проект.



Фото: kvsz.com



Фото: kvsz.com

“КВСЗ надеется на то, что жалоба, направленная в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка по поводу нарушений, выявленных в ходе проведения тендера, будет рассмотрена, а решение тендера – пересмотрено”, – говорится в сообщении предприятия.