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Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)

Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) показал дизайнерские решения по поездам для КП “Харьковский метрополитен”.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сами поезда будут состоять из четырех моторных и одного прицепного вагона. Длина состава будет 96,8 м. В отличие от поездов в столичном метро, пассажиры смогут переходить из вагона в вагон (через герметичные переходы).


Фото: kvsz.com

На заводе также рассказали о следующих характеристиках:

  • конструкционная скорость – 90 км/ч;
  • среднее ускорение поезда, не менее 1,2 м/с2;
  • среднее замедление поезда, не менее 1,15 м/с2;
  • назначенный срок службы вагона – 40 лет;
  • общая вместимость поезда (с учетом стоящих пассажиров) – 1650 человек;
  • количество специально оборудованных мест для людей с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников) – 2 места.


Фото: kvsz.com

На самом же деле КВСЗ борется за право на поставку восьми поездов для харьковской подземки, поскольку в начале июня в открытом международном тендере такое право получила китайская компания CRRC Tangshan. После этого завод пожаловался Европейскому инвестиционному банку, который согласился проинвестировать проект.


Фото: kvsz.com


Фото: kvsz.com

КВСЗ надеется на то, что жалоба, направленная в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка по поводу нарушений, выявленных в ходе проведения тендера, будет рассмотрена, а решение тендера – пересмотрено”, – говорится в сообщении предприятия.

По материалам УБР
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