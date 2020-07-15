Нацбанк «восстановил» деловую репутацию семи банкиров

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В 2019 году семь человек вошли в руководство банков после «восстановления» их репутации.
Об этом сообщает «Финансовый клуб».
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Руководители банков-банкротов еще в начале прошлого кризиса получили трехлетний «бан» на участие в руководстве платежеспособных банков. Но с конца 2018-го действует новое Положение о лицензировании банков, которое изменило механизм «отбеливания» репутации банкиров.
Вместо трехлетнего «бана» на приход в руководство банков экс-топ-менеджеров банков-банкротов НБУ ввел обязательность «отбеливания» для всех: новый шанс стали давать только тем руководителям, которые работали в обанкротившихся банках, но своими действиями не доводили банк до неплатежеспособности.
В НБУ сообщили, что за 2019 год они согласовали 206 руководителей банков и подразделений внутреннего аудита, в том числе семь человек – по процедуре «восстановления» деловой репутации.
«Отказано в согласовании 33 лицам, в том числе шести – в связи с несоответствием деловой репутации», – заявили в НБУ.
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