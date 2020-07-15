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Цены ниже ожидаемых: что обрушило инфляцию в Украине

Цены ниже ожидаемых: что обрушило инфляцию в Украине

Хотя три месяца назад эксперты прогнозировали значительный рост цен уже с апреля, на 3-5% за квартал, инфляция оказалась намного ниже – за второй квартал все подорожало в среднем на 1,3%.

Как разъяснил сайту “Сегодня” член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, серьезные коррективы в прогнозы внес коронавирус: из-за эпидемии и карантина сократилось потребление товаров и услуг, что сдержало рост инфляции.

“Нынешний год не типичен по сравнению с предыдущими – никогда ранее за все годы независимости в Украине не вводился тотальный карантин, который значительно затормозил все экономические процессы в стране, – анализирует Пендзин. – Потребление упало, отсюда и низкий рост цен. Но он такой в среднем, ведь, например, фрукты подорожали наполовину, а природный газ подешевел более чем на 40%, упали цены на коммунальные услуги, что частично уравновесило в бюджете потребителя повышение стоимости продуктовой корзины”.

Председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко добавил, что инфляцию сдержала еще и жесткая монетарная политика Национального банка, который весь квартал удерживал гривну от девальвации по отношению к доллару.

“Когда денег в экономике не хватает, это сдерживает рост цен, – разъяснил Дорошенко. – Второй фактор – цены на продовольствие росли у нас мало ввиду того, что продукты подешевели в мире. У нас это снижение статистически было нивелировано ростом цен на фрукты из-за погодных условий. Но основную роль в замедлении инфляции сыграла пандемия и карантин. когда люди теряют работу, когда у них падают доходы, то снижается потребление, цены не растут или растут медленнее. Свой вклад в “опровержение прогнозов” внесло и значительное снижение цен на энергоносители – из-за прекращения авиаперелетов в связи с карантином спрос на топливо, а затем и на нефть упал в разы”.

По материалам Сегодня
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