Лоукостер SkyUp изменил летнее расписание: какие рейсы отменили

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинский лоукостер SkyUp изменил расписание на период летней навигации.
Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.
Почему: вопреки ожиданиям, страны Евросоюза и других регионов пока ограничивают въезд для украинцев. Поэтому в компании вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу SkyUp Airlines.
Часть направлений отменили полностью, поскольку их запуск планировали именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые планировали запускать на постоянной основе, стартует позже.
Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:
По направлению в Болгарию отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.
Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия, Италия, кроме рейсов Львов-Неаполь-Львов, запланированные на 03.08., 07.08. и 10.08., Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения и Израиль.
Возмещение. О том, как компания будет возмещать стоимость билетов за отмененные и отложенные рейсы, читайте по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1078 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1892 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1258 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 297 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26643
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 12790
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6853 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2596
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1905 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1612 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636