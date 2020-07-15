Лоукостер SkyUp изменил летнее расписание: какие рейсы отменили

Украинский лоукостер SkyUp изменил расписание на период летней навигации.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

Почему: вопреки ожиданиям, страны Евросоюза и других регионов пока ограничивают въезд для украинцев. Поэтому в компании вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу SkyUp Airlines.

Часть направлений отменили полностью, поскольку их запуск планировали именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые планировали запускать на постоянной основе, стартует позже.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

Киев – Майорка;

Киев – Тенерифе;

Киев – Ламеция-Терме, также рейсы из регионов;

Киев – Корфу;

Киев – Закинтос;

Киев – Катания;

Киев – Римини, также рейсы из регионов;

Одесса – Ереван;

Львов – Батуми, Запорожье – Батуми, Одесса – Батуми;

Львов – Ираклион, Одесса – Ираклион, Запорожье – Ираклион;

Запорожье – Прага;

Киев – Пиза – Киев;

Киев – Бари – Киев;

Львов – Париж (Бове), Харьков – Париж (Бове);

Одесса – Тбилиси, Харьков – Тбилиси;

Запорожье – Тель-Авив – Запорожье.

По направлению в Болгарию отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия, Италия, кроме рейсов Львов-Неаполь-Львов, запланированные на 03.08., 07.08. и 10.08., Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения и Израиль.

Возмещение. О том, как компания будет возмещать стоимость билетов за отмененные и отложенные рейсы, читайте по ссылке.

Справка Finance.ua:

SkyUp уже летает из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.

Также SkyUp выполняет чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албанию.