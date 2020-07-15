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Лоукостер SkyUp изменил летнее расписание: какие рейсы отменили

Лоукостер SkyUp изменил летнее расписание: какие рейсы отменили

Украинский лоукостер SkyUp изменил расписание на период летней навигации.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

Почему: вопреки ожиданиям, страны Евросоюза и других регионов пока ограничивают въезд для украинцев. Поэтому в компании вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу SkyUp Airlines.

Часть направлений отменили полностью, поскольку их запуск планировали именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые планировали запускать на постоянной основе, стартует позже.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

  • Киев – Майорка;
  • Киев – Тенерифе;
  • Киев – Ламеция-Терме, также рейсы из регионов;
  • Киев – Корфу;
  • Киев – Закинтос;
  • Киев – Катания;
  • Киев – Римини, также рейсы из регионов;
  • Одесса – Ереван;
  • Львов – Батуми, Запорожье – Батуми, Одесса – Батуми;
  • Львов – Ираклион, Одесса – Ираклион, Запорожье – Ираклион;
  • Запорожье – Прага;
  • Киев – Пиза – Киев;
  • Киев – Бари – Киев;
  • Львов – Париж (Бове), Харьков – Париж (Бове);
  • Одесса – Тбилиси, Харьков – Тбилиси;
  • Запорожье – Тель-Авив – Запорожье.

По направлению в Болгарию отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

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Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия, Италия, кроме рейсов Львов-Неаполь-Львов, запланированные на 03.08., 07.08. и 10.08., Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения и Израиль.

Возмещение. О том, как компания будет возмещать стоимость билетов за отмененные и отложенные рейсы, читайте по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • SkyUp уже летает из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон.
  • Также SkyUp выполняет чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албанию.
  • С 22 июля авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Болгарию, а именно – в Бургас. Рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева.
По материалам Finance.UA
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