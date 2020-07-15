Хищения на строительстве Подольского моста в Киеве: прошло 17 обысков

Полицейские провели обыски у фигурантов производства о хищении бюджетных средств при строительстве столичного Подольского моста.

Об этом сообщает Нацполиция.

Уголовное производство ведется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.

Отмечается, что следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины.

“Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста.

Полицейские выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. А часть этих средств выведена в теневой оборот”.

Вечером 17 июля в рамках проведения досудебного расследования у предполагаемого организатора и исполнителей схемы хищения бюджетных средств при выполнении работ по строительству Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков.

Следственные действия проводили сотрудники управления стратегических расследований в Киеве и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Справка Finance.ua: