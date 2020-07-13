Межбанк: рынок сам находил компромисс по курсу

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – пятница на валютном рынке прошла очень напряженно с активным спекулятивным давлением на гривну. Доллар на межбанке вырос с 27,37/27,395 до 27,42/27,45 к концу дня.

Практически весь день наиболее “дешевые” предложения доллара на торгах быстро и сознательно выкупались крупными игроками, что создавало определенные девальвационные настроения у участников рынка и работало против гривны.

Спрос превышал предложение, что позволяло периодически спекулянтам активно раскачивать курс. НБУ на рынок не выходил, предоставив межбанку самому находить компромисс по курсу.

“Под шумок” новостей по смене главы Нацбанка началась игра “на повышение”. Ее частично поддержали сегодня и экспортеры, придерживая валюту до момента пиковых котировок и лишь затем делая сделки. Покупатели же периодически нервничали и “давали слабинку”, соглашаясь на все большие запросы продавцов в части роста их ценников.

А международные колебания пары евро/доллар позволяли спекулянтам зарабатывать и на курсе евро относительно гривны. За день евровалюта подорожала с 31,1525/31,1809 до 31,3383/31,3726 гривен.

Ход торгов:

Весь день межбанк находился под впечатлением вчерашних новостей о назначении нового главы Нацбанка и спрос превышал предложение с небольшими перерывами. С утренних 27,37/27,395 гривен за доллар к 11 часам курс ненадолго просел до 27,34/27,36 гривен, а к 12 часам и до 27,32/27,34. Но на этом успехи гривны закончились.

Крупные игроки и спекулянты выкупали самые “дешевые” предложения на торгах и это дало свой эффект. К обеду котировки пошли активно вверх, а предложение выдохлось. В 13:00 доллар уже вырос до 27,41/27,435 гривен и закрепился в этих пределах до 14 часов.

После обеда – опять кратковременная передышка с котировками 27,40/27,425 гривен за доллар на 15:00 и затем уже окончательный постепенный рост к уровням 27,42/27,45 к завершению сессии.

Нацбанк в торгах участия не принимал.

Главные события 17 июля на межбанке:

Доллар вырос с утренних 27,37/27,395 гривен до 27,42/27,45 к концу дня;

НБУ не выходил на рынок;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3454 гривен, а официальный на 20 июля установлен на отметке 27,3606 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,40 / 27,42

евро – 31,29 / 31,32

российский рубль – 0,3818 / 0,3825

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1420 / 1,1422

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