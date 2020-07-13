0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Мaserati показала свой первый люксовый гибрид

Мaserati показала свой первый люксовый гибрид

Итальянский автопроизводитель Мaserati представил свой первый гибридный автомобиль Ghibli Hybrid. Об этом сообщает портал Carbuzz.

«Maserati представила новый Ghibli Hybrid», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле установлены 2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, генератор на 48 вольт и электробатарея. В общем мощность спорткара составляет 330 лошадиных сил.

Maserati Ghibli Hybrid разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды, а его максимальная скорость не превышает 254 км в час.

Maserati Ghibli Hybri

Гибрид также имеет автоматическую коробку передач с 8-ю скоростями.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.