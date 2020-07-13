Мaserati показала свой первый люксовый гибрид

Итальянский автопроизводитель Мaserati представил свой первый гибридный автомобиль Ghibli Hybrid. Об этом сообщает портал Carbuzz.

«Maserati представила новый Ghibli Hybrid», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле установлены 2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, генератор на 48 вольт и электробатарея. В общем мощность спорткара составляет 330 лошадиных сил.

Maserati Ghibli Hybrid разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды, а его максимальная скорость не превышает 254 км в час.



Maserati Ghibli Hybri

Гибрид также имеет автоматическую коробку передач с 8-ю скоростями.