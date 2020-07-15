Deutsche Bahn купит 30 высокоскоростных поездов Siemens

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Железные дороги Германии (DB) выбрали компанию Siemens в качестве поставщика 30 электропоездов, рассчитанных на скорость движения до 320 км/ч. Стоимость контракта составляет 1 млрд евро, поставки начнутся уже в конце 2022 года и завершатся до 2026 года. Предусмотрен опцион еще на 60 поездов.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.
Соответствующие конкурсные процедуры были запущены в конце 2019 года, когда федеральное правительство страны объявило о намерении с 2020 года снизить НДС на проезд в поездах дальнего следования (до 7% вместо стандартной ставки 19%). Deutsche Bahn рассчитывают, что снижение НДС привлечет дополнительно 5 млн пассажиров поездов дальнего следования.
Новые поезда будут основаны на проверенной платформе высокоскоростных экспрессов ICE 3 (Velaro), которые курсируют по сети DB с начала 2000-х годов. Это позволит максимально ускорить их ввод в эксплуатацию.
Поезда построят на предприятиях Siemens в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, а также в Австрии.
В каждом поезде предусмотрено 440 мест для сидения и места для размещения велосипедов. В числе технических инноваций – применение окон с остеклением, не препятствующим прохождению сигналов сети сотовой радиосвязи.
Отмечается, что к 2026 году парк высокоскоростных поездов DB достигнет 421 единиц (рост на 20%), а число мест для сидения в них – до 220 тысяч.
Также сообщается, что новые высокоскоростные поезда будут вводить сначала на маршрутах между Дортмундом, Кельном, Франкфуртом-на-Майне и Мюнхеном через Штутгарт или Нюрнберг.
Напомним, ранее ЦТС сообщал, что Deutsche Bahn наращивает число поездов во внутренних и международных сообщениях. В региональных сообщениях задействовано уже 95% поездов, предусмотренных обычным расписанием.
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