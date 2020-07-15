В июне "Укрзализныця" перевезла 981 тыс. тонн зерна

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В июне текущего года “Укрзализныця” перевезла 981 тыс. тонн зерна, из них на экспорт отправлено 809,5 тыс. тонн.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Rail Insider.
Отмечается, что 154 тыс. тонн зерна было отправлено в пределах страны, остальное составляет транзит (198 тонн) и импорт (7 тыс. тонн). Общая провозная плата составила 205,7 млн грн. Для сравнения, в июне 2019 года УЗ перевезла 1,919 млн тонн зерна. Провозная плата тогда составляла 421,6 млн грн, падение – около 49%.
В мае 2020 года “Укрзализныця” перевезла 1 млн 959 тыс. тонн зерна, из них 1 млн 702 тыс. тонн было отправлено на экспорт. В мае прошлого года УЗ перевезла 2,9 млн тонн зерна, из них 2,45 млн тонн было отправлено на экспорт.
В целом, за прошлый месяц “Укрзализныця” перевезла 23,398 млн тонн грузов. В частности, в июне УЗ перевезла 362 363 нагруженных вагона. Грузооборот составил 12,96 млрд тоннокилометров (в мае 12,882 млрд). Общий доход от провозной платы составил 3,914 млрд грн (в мае 3,874 млрд грн).
Напомним, ранее ЦТС сообщал, что “Укрзализныця” в 2020/21 маркетинговом году готова перевезти 60% экспорта зерновых. Основными направлениями перевозок зерновых железнодорожным транспортом в следующем маркетинговом году, как и в предыдущем сезоне, останутся перевозки через порты.
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