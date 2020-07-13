ФЛПам выплатили полмиллиона "карантинного" пособия на детей

Более 80 тысяч физических лиц-предпринимателей получат материальную помощь на детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

“По состоянию на 17 июля 80 950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, из них уже выплачена помощь 74 892 физическим лицам”, – говорится в сообщении.

В целом Минсоцполитики направило структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для проведения выплат ФЛПам 553 954,2 тыс. гривен.

Размеры пособия. Средства будут выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума;

для детей до 6-ти лет: до 30.06.2020 – 1779 грн, с 01.07.2020 – 1859 грн;

для детей с 6-ти до 10-ти лет: до 30.06.2020 – 2218 грн, с 01.07.2020 – 2318 грн.

Справка Finance.ua:

Такое пособие на детей предоставляется физическим лицам-предпринимателям, у которых нет наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и лишились прибыли.