ФЛПам выплатили полмиллиона "карантинного" пособия на детей

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Более 80 тысяч физических лиц-предпринимателей получат материальную помощь на детей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
“По состоянию на 17 июля 80 950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, из них уже выплачена помощь 74 892 физическим лицам”, – говорится в сообщении.
В целом Минсоцполитики направило структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для проведения выплат ФЛПам 553 954,2 тыс. гривен.
Размеры пособия. Средства будут выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума;
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