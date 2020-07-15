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В августе дебютирует водородный суперкар Hyperion XP-1

В августе дебютирует водородный суперкар Hyperion XP-1

Американская компания Hyperion в следующем месяце официально представит свой новый водородный суперкар Hyperion XP-1. При его создании использовалась технология американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Hyperion утверждает, что XP-1 оснащен «высокоэффективной водородно-электрической трансмиссией с нулевым уровнем выбросов». Именно в ней применена технология Космического агентства США.

Пока мы знаем очень мало про Hyperion XP-1. Тизеры, размещенные в Интернете, не дают о нем практически никакой информации. Мы даже не знаем, сколько человек – два или четыре – смогут в него поместиться.

Hyperion также пока держит в секрете информацию о мощности своего водородного автомобиля. Сообщается только, что его мощность будет на уровне современных суперкаров.

Официальная премьера Hyperion XP-1 намечена на август нынешнего года. Мероприятие пройдет онлайн.

По материалам autonews.ua
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