В августе дебютирует водородный суперкар Hyperion XP-1

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Американская компания Hyperion в следующем месяце официально представит свой новый водородный суперкар Hyperion XP-1. При его создании использовалась технология американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Hyperion утверждает, что XP-1 оснащен «высокоэффективной водородно-электрической трансмиссией с нулевым уровнем выбросов». Именно в ней применена технология Космического агентства США.
Пока мы знаем очень мало про Hyperion XP-1. Тизеры, размещенные в Интернете, не дают о нем практически никакой информации. Мы даже не знаем, сколько человек – два или четыре – смогут в него поместиться.
Hyperion также пока держит в секрете информацию о мощности своего водородного автомобиля. Сообщается только, что его мощность будет на уровне современных суперкаров.
Официальная премьера Hyperion XP-1 намечена на август нынешнего года. Мероприятие пройдет онлайн.
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