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Как компания «Смартленд» приватизировала отель «Днепр»

В среду, 15 июля, в Украине стартовала программа большой приватизации. Ее началом, по словам Президента Владимира Зеленского, послужила продажа государственного отеля «Днепр».

Лот аукциона от ProZorro отдали за 1,11 миллиард гривен. В порядочности системы нет сомнений. ProZorro провела около 8000 аукционов, которые принесли государству более 2,5 миллиардов гривен прибыли.

Схема аукциона проста: кто делает большую ставку, тот и становится владельцем. Начальная цена гостиницы составляла 80,9 миллионов гривен, но во время торгов увеличилась в 14 раз.

«Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни», — написал Президент Украины на своей странице в социальной сети Facebook

Напомним: отель «Днепр» был возведен в центре Киева (нынешняя Европейская площадь) еще в 1964 году. Его общая площадь — более 13 тысяч квадратных метров. В гостиничном комплексе — 12 этажей, 186 номеров и парковочная площадка на 56 мест.

Владельцем крупного объекта стала украинская компания «Смартленд». Основной род ее деятельности — предоставление в аренду недвижимого имущества. К слову, победитель аукциона никогда не фигурировал в уголовных делах. А это подтверждает тот факт, что организация работает прозрачно.

«Смартленд» обязалась следовать правилам эксплуатации гостиницы: погасить все долги за первые полгода работы, не уменьшать зарплату сотрудникам, оставить минимум 100 номеров и сохранить оригинальное название — «Днiпро» (Dnipro).

Порицать нового частного собственника и оспаривать результаты торгов еще рано. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал всем, кто сомневается в честности «Смартленда», провести проверку компании на добропорядочность. Если же в течение 30 дней эксперты не выяснят, что покупка «Днепра» была осуществлена за средства «агрессора», с покупателем подпишут договор.

Еще один факт, указывающий на то, что успешная сделка не имеет подводных камней: мероприятие транслировалось на YouTube в режиме онлайн. Каждый желающий мог наблюдать за ходом аукциона.

Президент Украины уже поздравил нового собственника «Днепра»: «Переможцю торгів — новому власнику готелю «Дніпро» — бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою нашої столиці та бажаною локацією для її гостей”

А похвалу Фонду госимущества выразил грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили «Это первая ласточка. Надеюсь, этот аукцион, цена на котором превысила все самые смелые ожидания, откроет глаза всем тем, кто говорил, что это не сработает. Хватит уже заниматься очковтирательством и протиранием штанов, время действовать! Времени мало! Фонд Госимущества и Сенниченко молодцы!»

По материалам ProZorro
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